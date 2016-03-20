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市场报道 | 2016年 3月 20日 星期日 15:15 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货3月15日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年3月15日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,782,857口)

544,416 274,560 568,095 581,508 849,245 1694019 1691900 88,838 90,957

较3月8日变动(未平仓合约：减少33,617口)

8,827 -16,777 -9,130 -30,904 -4,256 -31,207 -30,163 -2,410 -3,454

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.5 15.4 31.9 32.6 47.6 95.0 94.9 5.0 5.1

各类交易商数量(总计为407家)

132 134 189 100 112 336 354

(完)

(整理 许娜；审校 白云)

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