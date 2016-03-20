CFTC报告：NYMEX原油期货3月15日持仓报告(表)

****美国与加拿大经济指标预测--1月19日-1月26日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 122.5 121.2 建筑许可(较前月) -- -3.8% 房屋开工年率(万户) 120.0 109.0 房屋开工(较前月) -- -18.7% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 25.4 24.7
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年3月15日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,782,857口)
544,416 274,560 568,095 581,508 849,245 1694019 1691900 88,838 90,957
较3月8日变动(未平仓合约：减少33,617口)
8,827 -16,777 -9,130 -30,904 -4,256 -31,207 -30,163 -2,410 -3,454
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
30.5 15.4 31.9 32.6 47.6 95.0 94.9 5.0 5.1
各类交易商数量(总计为407家)
132 134 189 100 112 336 354
(完)
(整理 许娜；审校 白云)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 122.5 121.2 建筑许可(较前月) -- -3.8% 房屋开工年率(万户) 120.0 109.0 房屋开工(较前月) -- -18.7% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 25.4 24.7
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
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