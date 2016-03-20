金砖国家：3月18日股汇市收盘纵览

路透3月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月18日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报826.75点，上涨1.21%。

中国股市:沪综指收升1.7%至两个月新高，小盘股连续大涨激活市场

中国汇市:人民币收升逾200点创年内新高，仍将跟随美指走势

香港股市:恒指受内地股市提振收高，周线涨2.3%

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巴西股市：指标Bovespa股指在获利了结打压下走低，但有望连续第四周录得周度涨幅。该股指昨日创下2009年以来最大单日涨幅。指标股指Bovespa指数 收报50,814.656点，下跌0.19%。

巴西汇市：巴西雷亚尔上涨，受益于对政府改组可能将为经济复苏奠定基础的憧憬，尽管央行宣布将减少对雷亚尔的支持。雷亚尔兑美元 收报3.5802/17，上日收报3.6505/33。

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南非股市：南非股市触及三个半月高位，较1月中旬上涨近11%，因全球利率较低及石油等大宗商品价格上涨提振投资者对新兴市场的兴趣。指标Top-40指数 收报47,812.41点，上涨1.36%；大盘综合指数 收报53,824.28点，上涨1.19%。

南非汇市：兰特兑美元走低，国内政治动荡令南特走势起伏

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印度股市：印度股市上涨逾1%，周线连续第三周收高，因各国央行发表立场较为温和的讲话后投资者对风险资产的看法改善。BSE指数 收报24,952.74点，上涨1.12%；NSE指数 收报7,604.35点，上涨1.22%。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.5/66.51，上日收报66.745/66.755。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报885.13点，上涨1.3%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报473.04点，上涨1.64%。