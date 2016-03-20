全球汇市：加元继续反弹，投机客减持加元空仓

路多伦多3月18日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，投机客进一步减持加元空仓，净空仓规模自1月的极端水平回落，因加元继续始于12年低点的强劲反弹之势。

3月15日止当周，加元净空仓从前一周的25,781口降至16,826口。1月底，加元净空仓曾创下五个月最高位66,819口。

“加元(空头)题材的支柱已经坍塌，过去几天空头纷纷出逃，”ForexLive的外汇分析师Adam Button说。

本周的数据显示，制造业和零售销售表现出的力道，支撑对加拿大第一季经济增长率将超过加国央行1%预估值的预期。

此外，到期的外汇对冲敞口或能给出口商带来竞争优势。

加元自1月20日以来已反弹13%，当时加国央行没有降息，许多交易员大感意外。