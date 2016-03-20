全球汇市：加元继续反弹，投机客减持加元空仓

****美国与加拿大经济指标预测--1月19日-1月26日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 122.5 121.2 建筑许可(较前月) -- -3.8% 房屋开工年率(万户) 120.0 109.0 房屋开工(较前月) -- -18.7% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 25.4 24.7
路多伦多3月18日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，投机客进一步减持加元空仓，净空仓规模自1月的极端水平回落，因加元继续始于12年低点的强劲反弹之势。
3月15日止当周，加元净空仓从前一周的25,781口降至16,826口。1月底，加元净空仓曾创下五个月最高位66,819口。
“加元(空头)题材的支柱已经坍塌，过去几天空头纷纷出逃，”ForexLive的外汇分析师Adam Button说。
本周的数据显示，制造业和零售销售表现出的力道，支撑对加拿大第一季经济增长率将超过加国央行1%预估值的预期。
此外，到期的外汇对冲敞口或能给出口商带来竞争优势。
加元自1月20日以来已反弹13%，当时加国央行没有降息，许多交易员大感意外。
加国央行去年降息两次，以抵消油价下跌带来的冲击，但今年迄今为止一直都维持利率不变。该央行在今年底之前降息的隐含机率已从仅一个月前的85%降至了34%。(完) (编译 白云; 审校 许娜)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 122.5 121.2 建筑许可(较前月) -- -3.8% 房屋开工年率(万户) 120.0 109.0 房屋开工(较前月) -- -18.7% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 25.4 24.7
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选