日韩经济指标预测--3月21日-3月28日****

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月21日当周 3月21日(一) 暂无重要经济数据预定公布 3月22日(二) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 50.1 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 3月 -- 正7 3月23日(三) 暂无重要经济数据预定公布 3月24日(四) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.6% (较上年同期) -- +3.0% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 2月 +0.1% 持平 整体CPI -- 持平 东京地区核心CPI(较上年同期) 3月 -0.2% -0.1% 整体CPI -- +0.1% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超8,973 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超15,832 3月25日(五) 暂无重要经济数据预定公布 3月28日当周 3月28日(一) 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 2月 -- -3.1% 所有家庭支出(较前月) -- -0.6% 2330 日本求才求职比 2月 -- 1.28 失业率 -- 3.2% 2330 日本零售销售(较上年同期) 2月 -- -0.1% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。