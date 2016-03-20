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亚洲 | 2016年 3月 21日 星期一 06:27 BJT

****日韩经济指标预测--3月21日-3月28日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值     前值
    
    3月21日当周
    
    3月21日(一)
    暂无重要经济数据预定公布
    
    3月22日(二)
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)      3月初值        --        50.1
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数             3月        --         正7
    
    3月23日(三)
    暂无重要经济数据预定公布
    
    3月24日(四)
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第四季       --       +0.6%
                              (较上年同期)                     --       +3.0%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 2月     +0.1%       持平
                 整体CPI                                       --        持平
             东京地区核心CPI(较上年同期)             3月     -0.2%      -0.1%
                     整体CPI                                   --       +0.1%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                   前周       --   买超8,973
         外资投资日本股票(亿日圆)                              --  卖超15,832    
    
    3月25日(五)
    暂无重要经济数据预定公布
    
    3月28日当周
    
    3月28日(一)
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)               2月        --       -3.1%
             所有家庭支出(较前月)                              --       -0.6%
    2330 日本求才求职比                             2月        --        1.28
             失业率                                            --        3.2%
    2330 日本零售销售(较上年同期)                   2月        --       -0.1%
     (完)
    
             
    ***提取相关资料，请点选下列代码连结

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