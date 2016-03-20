澳新经济指标预测--3月21日-3月28日****

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
3月21日当周
3月21日(一)
暂无重要数据公布。
3月22日(二)
0030 澳洲住房价格指数 第四季 持平 +2.0%
3月23日(三)
2145 新西兰进口(亿新西兰元) 2月 -- 38.9
出口(亿新西兰元) -- 39
贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差0.08
年度贸易收支(亿新西兰元) 截止2月的一年 -- 逆差35.8
3月24日(四)
暂无重要数据公布。
3月25日(五)
暂无重要数据公布。
3月28日(一)
暂无重要数据公布。
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 孙茉莉)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。