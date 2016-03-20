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亚洲 | 2016年 3月 21日 星期一 06:26 BJT

****澳新经济指标预测--3月21日-3月28日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

3月21日当周

3月21日(一)

暂无重要数据公布。

3月22日(二)

0030 澳洲住房价格指数 第四季 　　持平 +2.0%

3月23日(三)

2145 新西兰进口(亿新西兰元) 2月 -- 38.9

出口(亿新西兰元) -- 39

贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差0.08

年度贸易收支(亿新西兰元) 截止2月的一年 -- 逆差35.8

3月24日(四)

暂无重要数据公布。

3月25日(五)

暂无重要数据公布。

3月28日(一)

暂无重要数据公布。

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 王颖；审校　孙茉莉)

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