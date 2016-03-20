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亚洲 | 2016年 3月 21日 星期一 07:54 BJT

日本财政：日本考虑把新财年公共工程支出大部分放在前期--消息

路透东京3月19日 - 据了解情况的日本政府和执政党官员表示，为了帮助经济避免衰退，政府将考虑把4月开始财年的部分公共工程开支的大部分放在前期。

首相安倍晋三正在加快推动财政支出，以便在5月份G7峰会召开前重启停滞的经济增长，而上述举措是安倍晋三努力的一部分。日本是此次峰会的东道国。

日本政府下一财年的预算规模达到创纪录的96.7万亿日圆(8,670亿美元)，料在3月底之前通过参众两院批准。

上述官员告诉路透，预算一旦获得国会批准，安倍晋三将告知内阁部长们把2016/17财年约10万亿日圆的公共工程项目的大部分支出放在财年前期。

鉴于疲软的全球经济增长状况给日本经济前景蒙上阴影，安倍政府还将考虑是否有必要采取额外的财政刺激方案。

部分执政党议员表示，日本需要至少5万亿日圆的额外财政刺激措施，方能消除1-3月经济连续第二季萎缩之虞。日本为世界第三大经济体。

上述官员表示，安倍晋三可能会在5月末左右、也就是日本主办G7会议时，就追加财政措施作出决定。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)

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