日本财政：日本考虑把新财年公共工程支出大部分放在前期--消息

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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路透东京3月19日 - 据了解情况的日本政府和执政党官员表示，为了帮助经济避免衰退，政府将考虑把4月开始财年的部分公共工程开支的大部分放在前期。
首相安倍晋三正在加快推动财政支出，以便在5月份G7峰会召开前重启停滞的经济增长，而上述举措是安倍晋三努力的一部分。日本是此次峰会的东道国。
日本政府下一财年的预算规模达到创纪录的96.7万亿日圆(8,670亿美元)，料在3月底之前通过参众两院批准。
上述官员告诉路透，预算一旦获得国会批准，安倍晋三将告知内阁部长们把2016/17财年约10万亿日圆的公共工程项目的大部分支出放在财年前期。
鉴于疲软的全球经济增长状况给日本经济前景蒙上阴影，安倍政府还将考虑是否有必要采取额外的财政刺激方案。
部分执政党议员表示，日本需要至少5万亿日圆的额外财政刺激措施，方能消除1-3月经济连续第二季萎缩之虞。日本为世界第三大经济体。
上述官员表示，安倍晋三可能会在5月末左右、也就是日本主办G7会议时，就追加财政措施作出决定。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5