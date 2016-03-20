美国与加拿大经济指标预测--3月21日-3月28日****

****美国与加拿大经济指标预测--1月19日-1月26日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 122.5 121.2 建筑许可(较前月) -- -3.8% 房屋开工年率(万户) 120.0 109.0 房屋开工(较前月) -- -18.7% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 25.4 24.7
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月21日当周 3月21日(一) 1230 美国全国活动指数 2月 -- 正0.28 1400 美国成屋销售年率(万户) 2月 534 547 3月22日(二) 1300 美国房屋价格(较前月) 1月 -- +0.4% (较上年同期) -- +5.7% 房屋价格指数 -- 229.7 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 3月 -- 负4 3月23日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 481.0 再融资指数 -- 1940.3 1400 美国新屋销售年率(万户) 2月 51 49.4 3月24日(四) 1130 美国建筑许可年率(万户) 2月修正值 -- 116.7 建筑许可(较前月) -- -3.1% 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 2月 -2.8% +4.7% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -0.2% +1.7% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +4.3% 扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -0.5% +3.4% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月19日当周 -- 26.5 四周均值(万人) -- 26.8 续请失业金人数(万人) 3月12当周 -- 223.5 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 51.8 51.3 3月25日(五) 1230 美国企业获利 第四季初值 -2.2% -1.7% 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第四季终值 +1.0% +1.0% 最终销售 +1.3% +1.2% 消费者支出 -- +2.0% GDP平减指数 +0.9% +1.0% 个人消费支出(PCE)物价指数 +0.4% +0.4% 核心PCE物价指数 +1.3% +1.3% 3月28日当周 3月28日(一) 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 逆差622.3 1230 美国实质个人支出(较前月) 2月 -- +0.4% 个人所得(较前月) +0.1% +0.5% 经调整后的个人支出 +0.1% +0.5% 核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) -- +1.7% PCE物价指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.3% 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 49.7 综合PMI -- 50.0 1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 2月 +1.7% -2.5% 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 3月 -- 负31.80 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 王兴亚)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 122.5 121.2 建筑许可(较前月) -- -3.8% 房屋开工年率(万户) 120.0 109.0 房屋开工(较前月) -- -18.7% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 25.4 24.7
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
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