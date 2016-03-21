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市场报道 | 2016年 3月 21日 星期一 08:06 BJT

****欧洲经济指标预测--3月21日-3月28日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值  
    
    3月21日当周
    
    3月21日(一)
    0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)             1月         --     盈余414
               经季节调整经常帐(亿欧元)                           --     盈余255
               投资净流动(亿欧元)                                 --     流入850
    1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值              3月        负14       负17
    1500 欧元区消费者信心指数                     3月初值      负8.50     负8.80
    
    3月22日(二)
    0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                         2月         --   顺差35.13
    0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        3月初值      50.2       50.2
                   服务业PMI                                     49.5       49.2
                   综合PMI                                        --        49.3
    0830 德国Markit制造业PMI                        3月初值      50.8       50.5
                   服务业PMI                                     55.0       55.3
                   综合PMI                                        --        54.1
    0900 德国Ifo企业景气判断指数                      3月       105.8      105.7      
                    现况指数                                    112.6      112.9
                    预期指数                                     99.5       98.8
    0900 欧元区Markit制造业PMI                      3月初值      51.3       51.2
                     服务业PMI                                   53.3       53.3
                     综合PMI                                     52.9       53.0
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)              2月       +0.4%      -0.8%
                            (较上年同期)                        +0.4%      +0.3%
                         核心CPI(较前月)                        +0.5%      -1.0%
                            (较上年同期)                        +1.2%      +1.2%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                          +0.5%      -0.7%
                          (较上年同期)                          +1.3%      +1.3%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                            --       -0.7%
                          (较上年同期)                            --       +1.4%
    0930 英国生产者物价指数(PPI)
                  未经季节调整的投入物价(较前月)      2月       +0.6%      -0.7%
                                    (较上年同期)                -7.3%      -7.6%
                  未经季节调整的产出物价(较前月)                -0.1%      -0.1%
                                    (较上年同期)                -1.2%      -1.0%
                  未经季节调整的核心产出物价(较前月)            +0.1%      +0.1%
                                        (较上年同期)            +0.1%       持平
    0930 英国扣除国有银行的公共部门净借款(亿英镑)     2月       60.0     负112.1
             公共部门净借款(亿英镑)                               --     负118.1
             公共部门收支短差(亿英镑)                             --   盈余249.1
    1000 德国ZEW经济景气指数                          3月       正5.0      正1.0
                现况指数                                       正53.0     正52.3
    
    3月23日(三)
    0900 意大利薪资通胀指数(较前月)                   2月         --        持平
                       (较上年同期)                               --       +0.7%
    1000 瑞士ZEW投资者信心指数                        3月         --       负5.9
    
    3月24日(四)
    0700 德国GfK消费者信心指数                        4月      正9.5       正9.5
    0700 德国进口物价(较前月)                         2月         --       -1.5%
                      (较上年同期)                                --       -3.8%
    0745 法国企业景气指数                             3月        103         103
    0900 意大利工业订单(较前月，经季节调整)           1月         --       -2.8%
                       (较上年同期，未经季节调整)                 --       +1.5%
         意大利工业销售(较前月，经季节调整)                       --       -1.6%
                       (较上年同期，未经季节调整)                 --       -3.0%
    0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件)  2月         --      47.509
    0930 英国零售销售(较前月)                         2月       -0.5%      +2.3%
                 (较上年同期)                                   +3.8%      +5.2%
             扣除能源的零售销售(较前月)                         -1.0%      +2.3%
                           (较上年同期)                         +3.3%      +5.0%
    1000 意大利零售销售(较前月，经季节调整)           1月         --       -0.1%
                 (较上年同期，未经季节调整)                       --       +0.6%
    1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)           2月初值         --       逆差5
    1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                3月        正15       正10
    
    3月25日(五)
    0745 法国消费者信心指数                           3月          96         95

    3月28日当周
    
    3月28日(一)
    暂无重要数据公布。   
    (完)
                          
      
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