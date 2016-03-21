欧洲经济指标预测--3月21日-3月28日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月21日当周 3月21日(一) 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 1月 -- 盈余414 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余255 投资净流动(亿欧元) -- 流入850 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 3月 负14 负17 1500 欧元区消费者信心指数 3月初值 负8.50 负8.80 3月22日(二) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 2月 -- 顺差35.13 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 50.2 50.2 服务业PMI 49.5 49.2 综合PMI -- 49.3 0830 德国Markit制造业PMI 3月初值 50.8 50.5 服务业PMI 55.0 55.3 综合PMI -- 54.1 0900 德国Ifo企业景气判断指数 3月 105.8 105.7 现况指数 112.6 112.9 预期指数 99.5 98.8 0900 欧元区Markit制造业PMI 3月初值 51.3 51.2 服务业PMI 53.3 53.3 综合PMI 52.9 53.0 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.4% -0.8% (较上年同期) +0.4% +0.3% 核心CPI(较前月) +0.5% -1.0% (较上年同期) +1.2% +1.2% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.5% -0.7% (较上年同期) +1.3% +1.3% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- -0.7% (较上年同期) -- +1.4% 0930 英国生产者物价指数(PPI) 未经季节调整的投入物价(较前月) 2月 +0.6% -0.7% (较上年同期) -7.3% -7.6% 未经季节调整的产出物价(较前月) -0.1% -0.1% (较上年同期) -1.2% -1.0% 未经季节调整的核心产出物价(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.1% 持平 0930 英国扣除国有银行的公共部门净借款(亿英镑) 2月 60.0 负112.1 公共部门净借款(亿英镑) -- 负118.1 公共部门收支短差(亿英镑) -- 盈余249.1 1000 德国ZEW经济景气指数 3月 正5.0 正1.0 现况指数 正53.0 正52.3 3月23日(三) 0900 意大利薪资通胀指数(较前月) 2月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.7% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 3月 -- 负5.9 3月24日(四) 0700 德国GfK消费者信心指数 4月 正9.5 正9.5 0700 德国进口物价(较前月) 2月 -- -1.5% (较上年同期) -- -3.8% 0745 法国企业景气指数 3月 103 103 0900 意大利工业订单(较前月，经季节调整) 1月 -- -2.8% (较上年同期，未经季节调整) -- +1.5% 意大利工业销售(较前月，经季节调整) -- -1.6% (较上年同期，未经季节调整) -- -3.0% 0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 2月 -- 47.509 0930 英国零售销售(较前月) 2月 -0.5% +2.3% (较上年同期) +3.8% +5.2% 扣除能源的零售销售(较前月) -1.0% +2.3% (较上年同期) +3.3% +5.0% 1000 意大利零售销售(较前月，经季节调整) 1月 -- -0.1% (较上年同期，未经季节调整) -- +0.6% 1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 2月初值 -- 逆差5 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 3月 正15 正10 3月25日(五) 0745 法国消费者信心指数 3月 96 95 3月28日当周 3月28日(一) 暂无重要数据公布。 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结