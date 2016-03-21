《全球汇市》美元处于守势，英镑因政治不确定性而短暂不稳

欧洲央行亦在设法缓解市场的紧张情绪。欧洲央行首席经济学家普雷特周五称，利率还 没有达到下限。 他在接受意大利报纸La Repubblica采访时表示，如果欧元区经济未能上升，则欧洲央 行可能会再度降息，而且在极端情况下，甚至会考虑印钞后直接发放给公众。 在普雷特讲话一周前，欧洲央行总裁德拉吉表示，在推出新一轮刺激措施后，他预计不 需要进一步降息，此番表态令市场感到不安。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1274 1.1267 +0.06 +3.81 1.0860 美元/日圆 111.41 111.55 -0.13 -7.39 120.30 欧元/日圆 125.61 125.68 -0.06 -3.72 130.47 美元/瑞郎 0.9689 0.9697 -0.08 -3.28 1.0018 英镑/美元 1.4465 1.4478 -0.09 -1.85 1.4738 美元/加元 1.3045 1.2999 +0.35 -5.74 1.3839 美元/离岸人民币 6.4692 6.4612 +0.12 -1.50 6.5680 澳元/美元 0.7594 0.7599 -0.07 +4.38 0.7275 新西兰元/美元 0.6773 0.6794 -0.31 -0.76 0.6825 澳元/日圆 84.610 84.760 -0.18 -3.44 87.620 新西兰元/日圆 75.470 75.700 -0.30 -7.94 81.980 英镑/日圆 161.18 161.43 -0.15 -9.05 177.22 澳元/新西兰元 1.1206 1.1176 +0.27 +5.08 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 戴素萍/张若琪/郑茵/白云; 审校 孙茉莉/许娜/王兴亚/龚芳)