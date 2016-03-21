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亚洲 | 2016年 3月 21日 星期一 08:05 BJT

《全球汇市》美元处于守势，英镑因政治不确定性而短暂不稳

欧洲央行亦在设法缓解市场的紧张情绪。欧洲央行首席经济学家普雷特周五称，利率还
没有达到下限。 
 
    
    他在接受意大利报纸La Repubblica采访时表示，如果欧元区经济未能上升，则欧洲央
行可能会再度降息，而且在极端情况下，甚至会考虑印钞后直接发放给公众。 
    
    在普雷特讲话一周前，欧洲央行总裁德拉吉表示，在推出新一轮刺激措施后，他预计不
需要进一步降息，此番表态令市场感到不安。
    
                             　            纽约   当日 今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1274  1.1267  +0.06  +3.81  1.0860
    美元/日圆            111.41  111.55  -0.13  -7.39  120.30
    欧元/日圆         125.61  125.68  -0.06  -3.72  130.47
    美元/瑞郎            0.9689  0.9697  -0.08  -3.28  1.0018
    英镑/美元            1.4465  1.4478  -0.09  -1.85  1.4738
    美元/加元            1.3045  1.2999  +0.35  -5.74  1.3839
    美元/离岸人民币      6.4692  6.4612  +0.12  -1.50  6.5680
    澳元/美元            0.7594  0.7599  -0.07  +4.38  0.7275
    新西兰元/美元        0.6773  0.6794  -0.31  -0.76  0.6825
    澳元/日圆         84.610  84.760  -0.18  -3.44  87.620
    新西兰元/日圆     75.470  75.700  -0.30  -7.94  81.980
    英镑/日圆         161.18  161.43  -0.15  -9.05  177.22
    澳元/新西兰元     1.1206  1.1176  +0.27  +5.08  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 戴素萍/张若琪/郑茵/白云; 审校 孙茉莉/许娜/王兴亚/龚芳)

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