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亚洲 | 2016年 3月 21日 星期一 08:05 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月21日

* 头版头条:

--中国人民银行行长周小川称，中国总的经济杠杆率偏高，储蓄率偏高，希望通过加快发展资本市场，使储蓄进入股本市场，减少企业对借贷杠杆的依赖性。

* 其他:

--中国财政部部长楼继伟表示，中国不会单独设立碳税，将推动实施综合与分类相结合的个人所得税改革。此外，5月1日营改增改革全面推开后，将废止营业税。

--全国人大财经委副主任吴晓灵表示，中国债务率并不严重，结构优化后风险不大，应发展资本市场，提高直接融资比重。

--停牌半年的洲际油气 公告，拟以6.83元人民币/股非公开发行12亿股，购买上海泷洲鑫科能源投资99.99%股权，以实现海外资产收购；并配套募资不超过70亿元，用于收购标的建设。

--兴业矿业 称，拟以37亿元收购控股股东兴业集团旗下的银漫矿业和白旗乾金达100%的股权。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)

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