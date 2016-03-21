《中国报摘》--中国证券报3月21日

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
* 头版头条:
--中国人民银行行长周小川称，中国总的经济杠杆率偏高，储蓄率偏高，希望通过加快发展资本市场，使储蓄进入股本市场，减少企业对借贷杠杆的依赖性。
* 其他:
--中国财政部部长楼继伟表示，中国不会单独设立碳税，将推动实施综合与分类相结合的个人所得税改革。此外，5月1日营改增改革全面推开后，将废止营业税。
--全国人大财经委副主任吴晓灵表示，中国债务率并不严重，结构优化后风险不大，应发展资本市场，提高直接融资比重。
--停牌半年的洲际油气 公告，拟以6.83元人民币/股非公开发行12亿股，购买上海泷洲鑫科能源投资99.99%股权，以实现海外资产收购；并配套募资不超过70亿元，用于收购标的建设。
--兴业矿业 称，拟以37亿元收购控股股东兴业集团旗下的银漫矿业和白旗乾金达100%的股权。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选