《香港报摘》--经济日报3月21日

**头版头条**

--港股于两会过后持续反弹，国务院副总理张高丽预料内地首季经济“开门红”，巩固市场初步恢复的信心。

**其他**

--中国平安保险 执行董事兼首席财务官姚波称，期待1-2年内陆金所可达收支平衡，在决定上市地时会平衡A股及港股的各自优势。

--福耀玻璃 去年纯利按年增长逾17%至26.05亿元人民币，每股盈利1.1元，派末期息0.75元。期内收入逾135亿元，按年升近5%。

--融创中国 公布旗下全资附属公司、上海融创与上海摩克成立合营公司，主要是用作收购两个位于浦东的住宅项目；上海融创根据合作协议应付的总额约33.05亿元人民币。（完）

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