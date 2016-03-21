《香港报摘》--经济日报3月21日

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
**头版头条**
--港股于两会过后持续反弹，国务院副总理张高丽预料内地首季经济“开门红”，巩固市场初步恢复的信心。
**其他**
--中国平安保险 执行董事兼首席财务官姚波称，期待1-2年内陆金所可达收支平衡，在决定上市地时会平衡A股及港股的各自优势。
--福耀玻璃 去年纯利按年增长逾17%至26.05亿元人民币，每股盈利1.1元，派末期息0.75元。期内收入逾135亿元，按年升近5%。
--融创中国 公布旗下全资附属公司、上海融创与上海摩克成立合营公司，主要是用作收购两个位于浦东的住宅项目；上海融创根据合作协议应付的总额约33.05亿元人民币。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选