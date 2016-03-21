《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月21日

*工商时报：

--民进党总统当选人蔡英文接受专访时透露，为体现都市再造新风貌，〞推动大面积公办都更是必然趋势〞，新政府会优先选择台北市红色高潜势区作示范，成功后再复制至其他区域。

--银行公会与寿险公会商议多时的OIU保费融资业务，近期确定将再次向金管会争取排除适用保险法，让OIU的保单可以作为抵押品，向银行办理抵押贷款，降低授信利率，但金管会初步认为〞不修保险法，恐不可行〞。

*经济日报：

--总统当选人蔡英文即将上任，将立即推动长照政策。蔡英文主张长照政策采税收制，规划将遗赠税从10%提高为20%，加上房地合一税作为主财源，对于外界担心财源若不够会调高加征幅度，据了解，蔡英文的态度是〞遗赠税税率不会陡升〞。

--中央银行首季理监事会议周四登场，银行主管认为，房市冷飕飕，央行房贷管制确实朝松绑走，特别是房市交易趋缓、房价明显下滑的新北市〞蛋白区〞，例如：林口、三峡、淡水、五股等，今年内都有机会解禁。

--中国银行台北分行去年光是循清算行模式的清算金额上冲5.1兆(万亿)人民币、年增30%；笔数达34万笔、年增41%。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。