《香港报摘》--信报3月21日

**头版头条**

--消息指出，香港证监会有意检讨现行的开户制度，以回应业界诉求，惟目前未有具体方向。

**其他**

--市场消息透露，国元证券 最快在今年下半年启动香港上市工作，初步计划集资规模约6-10亿美元。

--友邦保险 首席执行官兼总裁杜嘉祺（Mark Tucker）接受访问时透露，现时友邦在亚太地区的基建相关投资达400亿美元，随着“一带一路”的开展及其他区内的发展，公司在区内的基建相关投资将进一步增加。

--盛京银行 零售业务部总经理王培军表示，不排除与任何符合该行发展策略及监管要求的机构合作，但暂未与恒大地产 商谈。恒大本月初增持盛京H股至37.43%，占盛京总股本的9.95%。（完）

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