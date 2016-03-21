《香港报摘》--信报3月21日

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
**头版头条**
--消息指出，香港证监会有意检讨现行的开户制度，以回应业界诉求，惟目前未有具体方向。
**其他**
--市场消息透露，国元证券 最快在今年下半年启动香港上市工作，初步计划集资规模约6-10亿美元。
--友邦保险 首席执行官兼总裁杜嘉祺（Mark Tucker）接受访问时透露，现时友邦在亚太地区的基建相关投资达400亿美元，随着“一带一路”的开展及其他区内的发展，公司在区内的基建相关投资将进一步增加。
--盛京银行 零售业务部总经理王培军表示，不排除与任何符合该行发展策略及监管要求的机构合作，但暂未与恒大地产 商谈。恒大本月初增持盛京H股至37.43%，占盛京总股本的9.95%。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选