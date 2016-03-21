《中国重要政经日程》--3月21日-7月9日

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
=============================近期重要政经日程==========================
3月22日（周二）
--博鳌亚洲论坛2016年年会，至25日。国务院总理李克强将于24日出席论坛2016年年会并发表主旨演讲。
3月23日（周三）
--澜沧江—湄公河合作首次领导人会议在海南三亚举行。应国务院总理李克强邀请，柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南五国领导人将出席会议。六国将就推进澜湄合作机制建设、加强次区域国家全方位合作、促进地区一体化进程等深入交换意见。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子; 审校 沈燕)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选