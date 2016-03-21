《台湾重要政经日程》--3月21日-10月10日

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
=====================今日重要政经消息==============================
3/21(一)
--14:00 2016年台北国际电脑展展前记者会。
--16:00 经济部公布2月外销订单年变动率，上月年减-12.4%。
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3/22(二)
--08:30 主计总处公布2月季调失业率，上月为3.91%。
*--14:00 国泰金控 召开投资人说明会。
*--14:30 安联投信举行记者会。
3/23(三)
--10:30 元大宝华综合经济研究院经济展望说明会。
*--14:00 财政部公布第二季公债发行计划。
--16:00 经济部公布2月工业生产指数，上月年减5.65%。
3/24(四)
--12:30 台湾央行标售财105-5期国库券，数额200亿台币，期限91天期，3/25(五)发行。
--16:20 央行公布2月M2年增率，上月年增5.63%。
--17:00 (预)央行召开第一季全体理监事会议，上季重贴现率为1.625%。
3/25(五)：
--12:30 台湾央行标售105/5公债，金额300亿台币，天期是五年期，3/30(三)发行。
4/4(一)-4/5(二)
--儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。
4/6(三)
--16:20 台湾央行公布3月底外汇存底，上月底为止为4,288.16亿美元。
4/7(四)
--08:30 主计总处公布3月通膨率，上月为年增2.40%。
4/11(一)
--16:00 财政部公布3月进出口数据，上月出口年衰退11.8%。
6/4(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
6/9(四)-6/10(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选