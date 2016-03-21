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亚洲 | 2016年 3月 21日 星期一 08:31 BJT

重发-《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月21日

(重发以修正格式)
    3月21日 - 路透香港3月21日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股
周五收市价的比较.(1美元=7.754港元 )
    
    美股道琼工业指数 周五收高120.81点，或0.69%，报17,602.3点。因美国联邦储备
理事会(FED/美联储)对通胀的立场温和及经济前景不断改善，提振投资者风险意愿。 
  
       
 公司名称              ADR代码      收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                                  价                量        普通股        溢价
                                  （美元   （%）              (港元)        (%)
                                  ）                                        
 中海油                           155.750  -0.16    26726     12.079        -0.67
 中国铝业                         15.010   0.54     49944     4.656         -1.35
 中国移动                         66.100   0.55     178761    102.525       -0.75
 中国人寿                         24.070   2.30     171052    37.334        -1.62
 中石油                           117.480  -0.85    20340     9.111         -0.64
 中石化                           87.200   -0.54    29558     6.763         -0.84
 汇丰控股                         47.470   -0.06    1868488   73.629        -0.30
 中电信                           66.810   -0.31    23990     5.181         -0.74
 中国联通                         17.050   0.29     91712     13.223        0.02
 兖州煤业                         9.000    2.04     27422     6.980         -1.55
 华能国际                         55.210   3.04     38469     10.704        -0.70
 南方航空                         50.380   1.31     17400     7.814         -0.33
 东方航空                         37.980   0.53     7378      5.891         -0.49
 中芯国际                         5.680    0.35     2647      0.881         -1.01
    （完）

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