重发-《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月21日

(重发以修正格式) 3月21日 - 路透香港3月21日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股 周五收市价的比较.(1美元=7.754港元 ) 美股道琼工业指数 周五收高120.81点，或0.69%，报17,602.3点。因美国联邦储备 理事会(FED/美联储)对通胀的立场温和及经济前景不断改善，提振投资者风险意愿。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 155.750 -0.16 26726 12.079 -0.67 中国铝业 15.010 0.54 49944 4.656 -1.35 中国移动 66.100 0.55 178761 102.525 -0.75 中国人寿 24.070 2.30 171052 37.334 -1.62 中石油 117.480 -0.85 20340 9.111 -0.64 中石化 87.200 -0.54 29558 6.763 -0.84 汇丰控股 47.470 -0.06 1868488 73.629 -0.30 中电信 66.810 -0.31 23990 5.181 -0.74 中国联通 17.050 0.29 91712 13.223 0.02 兖州煤业 9.000 2.04 27422 6.980 -1.55 华能国际 55.210 3.04 38469 10.704 -0.70 南方航空 50.380 1.31 17400 7.814 -0.33 东方航空 37.980 0.53 7378 5.891 -0.49 中芯国际 5.680 0.35 2647 0.881 -1.01 （完）