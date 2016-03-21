《中国报摘》--其他报纸重要消息3月21日

**上海证券报**

--中国国家发改委主任徐绍史表示，为确保经济增速处于6.5%以上的中高速，将创新不断完善宏观调控，为结构性改革营造一个稳定的宏观环境。

--中国人民大学国家发展与战略研究院日前发布报告，称中国经济已进入底部区间，但仍未触底，短期内政策发力点应在交通基础设施建设的投资上。

--商务部部长高虎城表示，未来将进一步完善对外开放产业布局，放开建筑、会计、设计、审计等服务领域的外资限制，扩大银行、保险、证券、养老等市场的准入。

**人民日报**

--上周(3月14日-18日)全国中小企业股份转让系统新三板市场新增163家挂牌公司，目前新三板挂牌公司总数已突破6,000家。

--江西省铁路产业基金日前举行关账签约活动，标志着总规模276亿元人民币的中国首只省级铁路产业基金完成募集。

**金融时报**

--普益标准最新报告显示，2015年380家商业银行(不含外资银行)共发行16万款理财产品，发行规模估计86.43万亿元。其中股份制银行发行规模超越大型银行，区域性银行综合理财能力分化明显。

**东方早报**

--保监会最新通知要求，自周一(21日)起，存续期限不满一年的中短存续期产品应立即停售，一年至三年的产品在三年内按90%、70%、50%逐年缩减，三年后控制在50%以内，意味着曾红极一时的短期人身保险产品面临下架。(完)