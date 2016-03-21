国际油市：油价连续第二日下跌，因美国活跃钻机数增加

过去两个月油价已反弹，此前石油输出国组织(OPEC)提出将产量冻结在1月时的水平。

布兰特原油近月合约 跌0.12美元报41.08美元。上个交易日曾触及42.54美元的高位。

“过去一个月来原油价格的反弹，似乎已使美国页岩行业石油活跃钻机数企稳。”澳新银行(ANZ)在一份客户报告中称。

“在连减六个月后，Baker Hughes数据显示美国石油活跃钻机数小增一座，至387座。”

周五的数据显示，基金经理人对美国原油的多头押注增至五个月高点。(完)

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