《全球重要经济事件一览表》--3月21日-3月28日

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3月21日(一)

萨凡纳--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景和货币政策发表讲话(1640)。

巴黎--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔参加全球合作中心(Global Interdependence Center)的会议讨论(0745)。

伦敦--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加欧洲资本市场(European Capital Markets)会议(0930)。

赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就货币政策和全球经济召开记者会(0900)。

悉尼--日本财务省负责国际事务的财务官浅川雅嗣就“安倍经济学和日本经济”发表讲话(0415)。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)就日本央行副总裁中曾宏发表的演说置评。

首尔--韩国企划财政部长官主持政府官员会议，讨论近期经济事件(0630)。

3月22日(二)

中国博鳌--博鳌亚洲论坛2016年年会(至3月25日)。

纽约--美国费城联邦储备银行总裁哈克就“增长以及经济政策的作用”发表讲话(2300)。

布赖顿--英国央行货币政策委员会委员Kristin Forbesat发表讲话(1330)。

悉尼--澳洲证券和投资委员会(ASIC)2016年年度论坛，澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)讲话(0045)，澳洲央行总裁史蒂文斯讲话(0535)。

布鲁塞尔--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)在单一监管机制(SSM)年度报告听证会上发言(0800)。

法兰克福--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)发表讲话(1300)。

渥太华--加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)提交他任职后的首份预算(2000)。

斯德哥尔摩--瑞典央行发布“货币政策2015年”报告。

3月23日(三)

费城--美国费城联邦储备银行总裁哈克在一个活动上致欢迎辞(2130)。

渥太华--加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)在一个早餐会上发表公布预算后的首个演讲(1100)。

伦敦--英国央行金融政策委员会会议。

瓦杜兹--德国央行总裁魏德曼在一个金融论坛发表讲话。

法兰克福--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)和副主席劳滕施莱格就单一监管机制(SSM)年度报告召开记者会(0800)。

神户--日本央行审议委员布野幸利对商界领袖发表演说(0130)。

首尔--韩国央行货币政策委员会成员参加媒体午餐会(0300)。

曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议(0730)。

马尼拉--菲律宾央行宣布利率决定(0800)。

3月24日(四)

博鳌--中国国务院总理李克强出席博鳌亚洲论坛2016年年会并发表主旨演讲。

伦敦--英国下议院财政委员会就欧盟成员国的经济成本问题质询财政大臣奥斯本(1100)。

纽约--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表讲话(1215)。

法兰克福--欧洲央行公布经济月报(0900)。

台北--台湾央行召开货币政策会议(0900)。

新加坡--新加坡财政部长王瑞杰公布2016年预算声明。

首尔--韩国央行总裁李柱烈主持与地方银行首脑的例行会议，讨论当前经济形势(2230)。

3月25日(五)

暂无重要经济事件。

3月28日(一)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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