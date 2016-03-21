《美国上市公司业绩公布日程表》--3月21日至3月28日

汤森路透3月21日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无 特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 (日-月-年) (日-月-年) 21-3-2016 28-3-2016 BMO CCL.N Q1 2016 Carnival Corp 22-3-2016 AMC CTAS.OQ Q3 2016 Cintas Corp 22-3-2016 AMC RHT.N Q4 2016 红帽 22-3-2016 AMC NKE.N Q3 2016 耐克公司(耐吉,Nike) 23-3-2016 BMO GIS.N Q3 2016 General Mills Inc 23-3-2016 AMC PVH.N Q4 2015 PVH Corp 24-3-2016 BMO ACN.N Q2 2016 埃森哲(Accenture) 24-3-2016 11:00 SIG.N Q4 2016 Signet Jewelers Ltd 24-3-2016 AMC GME.N Q4 2015 GameStop Corp 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 杜明霞；审校 龚芳)