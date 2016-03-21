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市场报道 | 2016年 3月 21日 星期一 09:02 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--3月21日至3月28日

汤森路透3月21日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无
特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：      
    
 开始日期    结束日期      公布时间   公司代码  业绩季度及公司名称
 (日-月-年)  (日-月-年)                                                          
 21-3-2016   28-3-2016     BMO        CCL.N     Q1 2016 Carnival Corp 
 22-3-2016                 AMC        CTAS.OQ   Q3 2016 Cintas Corp 
 22-3-2016                 AMC        RHT.N     Q4 2016 红帽
 22-3-2016                 AMC        NKE.N     Q3 2016 耐克公司(耐吉,Nike)
 23-3-2016                 BMO        GIS.N     Q3 2016 General Mills Inc 
 23-3-2016                 AMC        PVH.N     Q4 2015 PVH Corp 
 24-3-2016                 BMO        ACN.N     Q2 2016 埃森哲(Accenture)
 24-3-2016                 11:00      SIG.N     Q4 2016 Signet Jewelers Ltd 
 24-3-2016                 AMC        GME.N     Q4 2015 GameStop Corp 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 杜明霞；审校 龚芳)

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