全球金市：金价持稳，美联储放慢升息步伐的预期拖累美元

信贷危机后通胀率基本为零，但市场指标目前显露出投资者认为通胀呈上升之势的迹象，尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)持怀疑态度，而且美国经济增长相对缓慢。

美元周一盘初仍处于守势，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)发表温和暗示后，美元上周为连续第三周下跌。

随着央行官员讲话的措辞变得更加温和，投资者未来一周将寻找更多宽松暗示，同时少数即将出炉的数据将显示，持续多年的宽松货币政策是否发挥了任何实质性影响。

欧洲央行(ECB)执委普雷特在接受意大利报纸La Repubblica采访时表示，如果欧元区经济未能上升，则欧洲央行可能会再度降息，而且在极端情况下，甚至会考虑印钞后直接发放给公众。采访内容于周五刊出。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，3月15日止当周，基金经理人的黄金多头押注自13个月高点下降。(完)

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