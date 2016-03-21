《香港报摘》--其他报纸重要消息3月21日

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
**明报**
--主攻风电与太阳能发电的中广核新能源 ，其管理层上周表示，将继续透过向母公司收购扩张，今年无论如何都会完成第二次资产注入。
**星岛日报**
--渣打 大中华及北亚洲地区个人金融业务总裁禤惠仪表示，估计现时中国零售银行业的收入池规模达千亿美元，业务空间犹如大海，该行正以理财枢纽、数码化及联盟三大策略，藉香港平台力吸中国高档客，冀未来3-5年大中华区零售银行业务收入每年最少有高单位数增长。
**苹果日报**
--大型新盘开售带动下，综合市场消息所得，一手市场周末交投量今年首次突破三位数，录得逾180宗买卖。
**东方日报**
--提供跨银行自动柜员机网络服务的银通，其行政总裁蔡炳中表示，要将银通转型为百分之百金融科技（FinTech）公司，由专注柜员机业务转型至现在从事近场通讯（NFC）支付及手机过数，未来将涉足云端技术，即微信钱包及支付宝等采用的科技。
--工业除尘器制造商天洁环境 董事长边宇称，今年将致力发展燃煤发电厂行业以外的客户，以捕捉造纸厂、钢厂、冶金厂等提升排放标准机遇。
**文汇报**
--广发证券 受惠A股活跃，去年录得净利润132.01亿元人民币，创历史新高，同比增162.83%。（完）
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(整理 雷美珍；审校 曾祥进)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选