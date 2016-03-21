永安期货：中国期指持仓回落，资金再现分歧

上周市场摆脱之前的窄幅振荡走势，出现加速上扬趋势，沪指顺利突破2900点，逼近3000点整数关口。期指三个品种也有不同程度涨幅，其中IC当周上涨近7%，IH及IF当周涨幅分别为4.68%和3.58%。基差方面，由于市场对后市预期逐渐乐观，同时期指面临交割，期货贴水迅速收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水47、21.2及149.7点。