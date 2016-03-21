永安期货：中国期指持仓回落，资金再现分歧

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以下内容节选自3月21日的《期货日报》：
上周市场摆脱之前的窄幅振荡走势，出现加速上扬趋势，沪指顺利突破2900点，逼近3000点整数关口。期指三个品种也有不同程度涨幅，其中IC当周上涨近7%，IH及IF当周涨幅分别为4.68%和3.58%。基差方面，由于市场对后市预期逐渐乐观，同时期指面临交割，期货贴水迅速收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水47、21.2及149.7点。
主力持仓方面，伴随指数渐行渐高，期指三个品种净多持仓逐步下滑。其中IF前20名多头主力持仓较前一周减少107手，空头主力持仓增加762手，净空621手，净持仓再度翻空。IH多空主力持仓变化不大，多头减仓131手，空头加仓110手，净空持仓增至486手。与IF及IH不同，IC多空主力双双增仓，空头增仓明显，较前一周增加3699手，净空持仓迅速增至2000手之上。(完)
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