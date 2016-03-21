金瑞期货：上期有色金属指数高位运行，市场分歧进一步加剧

上周，上期有色金属指数上涨0.78%，周中美联储超预期的鸽派公告使市场如沐春风，指数最终V形反弹，报收于2209.91点。不同于前期的普涨格局，上周成分商品涨跌互现，铜、铝、锌、铅、镍、锡周涨跌幅分别为1.06%、0.62%、1.59%、-1.31%、-2.29%和-0.60%。指数高位运行格局下，有色市场分歧进一步加剧。

二季度大宗商品将迎来反弹窗口期。从一季度的表现来看，有色金属反弹力度远小于黑色系品种，例如铁矿石年初以来已上涨41.6%，但有色金属指数仅反弹5.6%。二季度有色金属若进一步打开上升空间，需要观察供给侧改革的进展和力度，目前涨幅领先的钢铁、煤炭均是供给侧改革发力最早、力度最大的行业。因此，风险偏好的复苏将奠定二季度有色金属指数进一步反弹的基础，而行情的驱动和深入还得依靠有色企业供给侧改革的实质推进。预计本周有色金属指数将在2200点一线蓄势，为突破去年三季度2190—2290点整理平台积蓄能量。(完)