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亚洲 | 2016年 3月 21日 星期一 09:11 BJT

期货日报：沪铝价格反弹，下半年新增产能将密集释放

以下内容节选自3月21日的《期货日报》：

上周五，沪铝主力合约1605振荡走高，日内最高至11465元/吨，相比去年11月24日的阶段性低位9710元/吨上浮1755元/吨，幅度超18%。

“预计2016年铝价整体波动区间在9500—13000元/吨，今年的高点可能出现在上半年，因为更多的电解铝新增产能可能集中在下半年投产，铝价的表现上会出现时间差效应。”上海有色网铝行业分析师刘小磊3月17日在“2016（第十一届）上海铜铝峰会”上表示。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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