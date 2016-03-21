期货日报：沪铝价格反弹，下半年新增产能将密集释放

“预计2016年铝价整体波动区间在9500—13000元/吨，今年的高点可能出现在上半年，因为更多的电解铝新增产能可能集中在下半年投产，铝价的表现上会出现时间差效应。”上海有色网铝行业分析师刘小磊3月17日在“2016（第十一届）上海铜铝峰会”上表示。(完)