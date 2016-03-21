期货日报：沪铝价格反弹，下半年新增产能将密集释放

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以下内容节选自3月21日的《期货日报》：
上周五，沪铝主力合约1605振荡走高，日内最高至11465元/吨，相比去年11月24日的阶段性低位9710元/吨上浮1755元/吨，幅度超18%。
“预计2016年铝价整体波动区间在9500—13000元/吨，今年的高点可能出现在上半年，因为更多的电解铝新增产能可能集中在下半年投产，铝价的表现上会出现时间差效应。”上海有色网铝行业分析师刘小磊3月17日在“2016（第十一届）上海铜铝峰会”上表示。(完)
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