港报社评：遏南亚“蛇”源，须北京出手--星岛日报3月21日

正当欧盟饱受百万难民困扰之际，香港面对的「假难民」压力也愈来愈大，除了逾万南亚裔人士滥用免遣返声请程序长期留港，渐滋生社会毒瘤外，由内地与南亚偷渡来港的「人蛇」也源源不绝，以倍数增加，情况正趋恶化。要断绝偷渡潮，必先斩「蛇头」，警方昨公布瓦解了一个活跃于中港两地的偷渡集团，是好的开始。但有关的犯罪网络千丝万缕，跨越印巴、内地与香港，必须透过中港及国际联手打击，甚至由北京出面施加外交压力，才可有效遏止「蛇」源。

与过往越南船民千帆并举闯港不同，近年南亚「假难民」大批涌入，背后涉及极有组织的非法活动，犯罪分子分布于不同地区，利用各种合法机构的身分，彼此紧密连系，给「假难民」提供一条龙活动，安排他们分批来港逗留挣钱，甚至吸纳其成为黑帮生力军，参与罪恶勾当。 据本报早前的独家报道，内地一些旅行社与贸易公司勾结，向欲偷渡来港的南亚人士售卖来华经商的邀请信，对方拿着信件在当地的中国大使馆申请商务签证，然后合法前往内地，再伺机偷渡来港。 这些南亚人只要再付一笔钱，就可获中港两地的蛇头安排，循水路或陆路潜入香港，因「顾客」络绎不绝，蛇头生意滔滔，盈利极丰。人蛇成功登陆后，即依蛇头的指示提出免遣返声请，同时迅获律师提供服务，配合得天衣无缝。 由于留港的成功率极高，偷渡的风险成本不大，鼓励更多南亚人士跃跃欲试，蛇头集团赚钱机会随之增加，犯罪网络因而不断扩大，形成「愈多人偷渡，养肥愈多蛇头」的恶性循环。这与欧洲难民潮切不断理还乱的原因相似，中东难民倾家荡产给蛇头付高昂费用，安排偷渡成了一盘赚取巨利的生意，遂诱使更多犯罪分子铤而走险。

因此，打击南亚「假难民」偷渡来港，必须先对付背后的蛇头网络，而成功与否有赖与内地执法部门紧密合作。今次警方破获偷渡人蛇集团，就是与广东边防总队同时出击，于两地分头行动，终于一击即中，但这只是第一步，目前逗留内地的南亚与非洲人士有数十万，而获蛇头安排进入中国境内的人有增无减，相信多个蛇头集团仍然活跃，两地有关部门绝不能松懈，须在情报蒐集、打击蛇头和阻截偷渡等方面进一步加强联手，才可从源头截断偷渡潮。

「假难民」问题还涉及一个复杂因素，就是印度等南亚国家内，有不少公司以招聘外劳为幌子，公然招揽和教唆当地人来港博居留。据知香港警方曾派员赴印度了解有关情况，但该国当局未予积极配合，结果无功而还。

因这涉及国与国之关系，香港难以单独处理，港府应向中央提出，通过外交途径向有关国家要求协助，才可有效打击这些挂羊头卖狗肉的公司，堵塞「假难民」的来源。

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