港报社评：“香港不能独”是中华民族的坚强意志--文汇报3月21日

针对少数人处心积虑推动的「港独」思潮，香港社会许多有识之士纷纷作出义正词严的批评和谴责，反映出香港主流民意绝不赞成「港独」。值得注意的是，一些社会人士批评「港独」，但对「香港为什么不能独立」的认识，还不够深入，仅停留在「香港没有条件独立」的层面。其实，香港自古以来就是中国不可分割的一部分，即使被英国殖民统治，香港的主权仍然属于中国，港人也是中华民族大家庭的成员。1997年香港回归，标志着香港与祖国的政治上的分离状态的终结。香港不能独立，不是「有没有条件独立」的问题，而是从法理、民族、历史、文化等等各个方面来说，都「不应该独立」、「不能够独立」的问题。这是包括绝大多数港人在内的13亿中华儿女的坚强民族意志。

从香港的历史和文化发展角度看，在两千多年前，香港就列入了中国的版图。公元前214年，秦始皇统一中国，香港属于秦朝南海郡的番禺县管辖。之后，香港一直在中华民族的大家庭里不断发展，即使是十九世纪中叶被英国通过一系列不平等条约强行侵占，但香港的主权仍然属于中国，香港与祖国的联系也从未断绝，居住在这里的绝大多数港人，都认同自己根在内地，属炎黄子孙，是龙的传人，是中华民族悠久历史文化的传承者。这些都是铁一般的历史事实，也是「港独」无法割裂的历史与文化沿革。

从现实来说，香港更是不能独立和无法独立。这主要并非因为香港的天然环境、经济发展等等都不具备独立的条件，而是中华民族从来都有保疆守土、维护统一的历史传统，让中华国土金瓯无缺，更是世代中国人的神圣使命。中华民族从来不容许挑战国家统一和领土完整。国家宪法和香港基本法，都明确规定香港是中华人民共和国不可分离的一个特别行政区，国家也制定了《反分裂国家法》，明确规定将用各种手段来维护国家统一和领土完整，这些都是中华民族坚强意志的体现。这种意志，与香港有没有所谓「独立」的条件，根本毫无关系；无论条件如何，「独立建国」只是极少数人的痴人说梦。

所谓「独立建国」的言论，严重损害国家统一、领土完整和发展利益，破坏中央和香港特别行政区的正常关系，是对国家宪法和香港基本法的严重挑战，也触犯了香港的法律，已经超越了言论自由和正常学术讨论的范围。广大市民有必要从历史沿革、文化发展、现实情况等方面，全面了解香港的过去、现状和未来发展，真正认清「港独」思潮对于「一国两制」和香港长期繁荣稳定的破坏性，从理论上、观念上、行动上构筑起抵御「港独」的万里长城，令「港独」思潮无论在何时、何地冒头，都受到严正抵制和谴责。特区政府更要坚决履行职责，依法惩处违反香港法律的「港独」行为，用实际行动来维护香港的法治，确保「一国两制」持续成功和香港社会的繁荣稳定。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘