期货日报：沪胶多头战场转至远月合约

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以下内容节选自3月21日的《期货日报》：
上周，沪胶期货多头凭借美联储释放鸽派信号的有利时机发起反攻，但由于正处在移仓换月过程中，沪胶多空博弈的主战场由1605合约转移至1609合约，因此多方攻势略显谨慎，以致上周五尾盘期价回吐当天涨幅。
沪胶1603合约于上周到期交割，1605合约时间价值步入快速衰减模式，多空主力陆续撤离，转而选择远月1609合约“再争雌雄”。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选