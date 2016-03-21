版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 21日 星期一 09:14 BJT

期货日报：沪胶多头战场转至远月合约

以下内容节选自3月21日的《期货日报》：

上周，沪胶期货多头凭借美联储释放鸽派信号的有利时机发起反攻，但由于正处在移仓换月过程中，沪胶多空博弈的主战场由1605合约转移至1609合约，因此多方攻势略显谨慎，以致上周五尾盘期价回吐当天涨幅。

沪胶1603合约于上周到期交割，1605合约时间价值步入快速衰减模式，多空主力陆续撤离，转而选择远月1609合约“再争雌雄”。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐