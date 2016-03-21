芝加哥期市：小麦期货最高上涨1%，因美国主产区遭遇寒冷天气

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
-----------------------0055 GMT---------------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 466.25 3.25 +0.70% +0.81% 464.83 55 CBOT玉米 366.50 -0.50 -0.14% -0.54% 364.37 63 CBOT大豆 894.50 -3.00 -0.33% -0.36% 880.37 74 CBOT稻米 $10.50 $0.04 +0.43% -0.47% $10.77 59 美国原油 $38.99 -$0.45 -1.14% -3.01% $33.84 62 汇率 欧元/美元 $1.127 $0.001 +0.06% -0.38% 美元/澳元 0.759 -0.001 -0.14% -0.78% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/王兴亚；审校 张若琪/许娜)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
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