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货币新闻 | 2016年 3月 21日 星期一 09:24 BJT

芝加哥期市：小麦期货最高上涨1%，因美国主产区遭遇寒冷天气

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      合约               价格     变动    涨跌%      两日     30日    RSI
                                                    涨跌%   移动均值
    CBOT小麦            466.25     3.25  +0.70%    +0.81%     464.83   55
    CBOT玉米            366.50    -0.50  -0.14%    -0.54%     364.37   63
    CBOT大豆            894.50    -3.00  -0.33%    -0.36%     880.37   74
    CBOT稻米            $10.50    $0.04  +0.43%    -0.47%     $10.77   59
    美国原油            $38.99   -$0.45  -1.14%    -3.01%     $33.84   62
    汇率 
    欧元/美元           $1.127   $0.001  +0.06%    -0.38%
    美元/澳元            0.759   -0.001  -0.14%    -0.78%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 汪红英/王兴亚；审校 张若琪/许娜)

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