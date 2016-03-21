港报社评：两岸大变局，习划红线蔡走曲线--明报3月21日

今年的人大政协「两会」，中央高层接连表态、会后立即行动、未来将持续震动的，就是因政党轮替重现的台湾问题。针对两岸关系大变局，北京习近平已划明红线，台湾蔡英文则有意暗走曲线。

上周末，外交部突通知驻京记者有重大宣布，记者赶去苦等后，活动又告取消。其后以新闻稿和央视报道形式，宣布与非洲冈比亚恢复外交关系。冈比亚早两年与台湾断交后，因两岸「外交休兵」，北京未与其复交。今次突然复交，震撼台湾，被认为是对台北的重大警示。

警示之外，中冈复交的另一重大意义，即重启「一中三段论」。按中冈复交公报的表述，「世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分」。这种「一中三段论」近年已少用，现在重新祭出，客观上对蔡英文是敲响警钟，主观上则在为两岸关系划出国际红线。

台湾大选，不仅蔡英文终获总统之位，民进党也在立委选举获得多数席次，又获取绝大多数县市执政权。台湾上下「一片绿」，对北京来说，今次变局比当年陈水扁当选总统，对两岸关系冲击更大。

面对大变局和可能的大冲击，北京研判两岸关系将现3种走向，一是大陆释出善意，民进党作响应，两岸维持和平发展；二是大陆对台方针不变，民进党不愿调整两岸基调，政冷经热、官冷民热；三是蔡英文走上「各种形式的台独」之路，两岸间「地动山摇」。在此背景下，北京决定精心准备，两会期间习近平亲自出马，埋下两岸关系变局的「定海神针」，也为蔡英文和民进党划出红线。

据悉，上海曾以有万家台商、30万台湾人居住、高度关切为由，写报告要求习近平到上海团谈谈两岸关系。习近平上海团谈话提出对台「新三论」，一是「命运共同体论」，强调两岸同胞是「命运与共的骨肉兄弟」、「血浓于水的一家人」；二是「九二共识政治基础论」，强调「九二共识」，明确界定两岸关系性质，是确保两岸关系和平发展的关键；三是「遏止台独论」，即坚决遏制任何形式的台独分裂行径，维护国家主权和领土完整。

作为对红线的呼应，俞正声的政协工作报告、李克强的政府工作报告、张德江的人大工作报告及总理记者会四大环节，都有对台警示，其中《政府工作报告》首次提出「维护国家主权和领土完整」，政协闭幕的政治决议亦写明「反对任何形式的台独」。

习近平如此高调划出红线，是因蔡英文胜选后的「维持现状」说，以及民进党获完全执政后有「大陆靠过来」说，北京担心蔡英文上台后，会走「新台独路线」。

台湾大选后，蔡英文和民进党志满意得。民进党内乐观派认为大陆会对新政府释出善意，说「只要胜选，大陆就会靠过来」，而外长王毅在美国顺嘴说了个「宪法说」，令台湾相信中共将要妥协，将有「民共谈判」和「蔡习会」。党内的悲观派，则挟「新民意」和「完全执政」两张牌，再加上美日牌，力推蔡英文走向强硬。

蔡英文胜选后，为未来执政铺路而营造两岸政策温和化。选前她先提「维持现状」论，又提「中华民国宪政秩序」说。后来又说「认同当年双方秉持相互谅解的精神」。胜选后，蔡英文说会以「1992年两岸两会会谈的历史事实与双方求同存异的共同认知、中华民国现行宪政体制等『政治基础』上，持续推动两岸关系和平稳定与发展」。而这一表述是蔡英文与幕僚字酌句斟拟就的，被认为是「曲线救国」论。

北京方面认定蔡英文的「现状论」和「现行宪法论」，仍有割裂今昔之意涵，有曲线「两国论」的影子，不能接受。遂决定以习近平划的红线为纲，强硬应对，蔡英文和民进党不承认「九二共识」、不认同「两岸同属一中」，就是改变两岸关系和平发展和台海和平稳定现状。这是提高叫价，逼蔡英文「5‧20」前就范。

红线撞曲线，暂陷僵局，美国急了。台湾大选后，美国曾派副国务卿布林肯与前副国务卿伯恩斯分赴两岸。其基本立场，是管控台海风险。在闻出火药味后，前驻北京大使芮效俭和美国在台协会前处长包道格，北京两会期间穿梭两岸，表达美方对台海局势的关切。而美国在台协会前主席卜睿哲及华府智库学者分别到访台北、北京，会晤蔡英文、吴敦义、张志军，盼掌握最新情势，明确美方底线。

现在，习近平已划出强硬红线，力逼蔡英文就范。蔡英文与民进党在自己要走的曲线下，是温和地妥协还是转向强烈反弹，两岸关系平顺发展还是「地动山摇」，在蔡英文「5‧20」就职演说前的未来60多天中，成为最大的悬念。

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