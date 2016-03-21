港报社评：热钱炒股不买楼，香港两头不到岸--信报3月21日

美欧日央行近日先后议息，中国央行亦在两会期间表态，全球四大央行已就货币政策来个「大晒冷」。然而，即使各国在二月的G20财长及央行行长会议曾承诺就货币政策多沟通，避免以邻为壑，如今看来，央行之间并未有放弃损人利己，而新一轮交锋高下立见，其他经济体只好跟随最大的一支指挥棒走。

当前以美国联储局的处境相对较佳，政策松紧的自主空间最大，无论就业及通胀表现皆显示有条件加息，上星期却决定维持利率不变，官式原因是担心环球经济及金融风险；但只要想深一层，联储局当然不是心系其他国家及地区的福祉，主要是恐防加息推高美元滙价，触发环球市场地震，衍生的金融风险回过头来损害美国利益，所以才暂且按兵不动。

今次最令人惊喜的应是欧央行，汲取之前的教训，摆出一副知错能改的态度，表明不再倚重负利率，也不刻意推低滙率，改以加大量宽买债规模做主打，买债范围扩至企业债，誓要压缩私营部门利率，半逼半赶资金投入风险资产，这一波大水猛灌相信甚具看头。不过，欧央行无意压滙率和对未来减息态度暧昧，反而被随后议息的联储局「起尾注」，美元转弱令欧罗大涨，吃了眼前亏。

至于日本央行可谓「最黑仔」，学人实施负利率但又做得不伦不类，令人担心银行盈利受损，存户怕被罚息而随时挤提，结果未有如愿弱化日圆，触发造淡日圆的要急急平仓，致滙价比推出负利率前更强，弄巧成拙。日本央行上周又放风，打算在四月变阵扩大量宽规模，可见其进退失据，输了声势失了先机，日本的经济前景怎不堪忧。

说到人民银行，在行长周小川连番出面解画后，表面上挽回市场信心，还可趁美元弱势，乘机挟高人民币滙率，击退一批淡友，但实则变成更加牢牢地被美国牵着走。中国经济下行压力不减，整体负债水平高企，正需要宽松的货币措施纾困，但又怕再掀起贬值恐慌，只能继续扮口硬，明明松了手也要坚持说政策方向无变。中国既然仍把人民币盯着美元，就像香港的联系滙率一样，那还谈什么独立货币政策，未来能有多大宽松空间，完全视乎美国按兵不动的能耐，所以处境最尴尬。

四大央行各有所求，美欧依然是老大哥。联储局上周议息送给市场的最大礼物是加息预期降温、频率减半，美元应声转弱，以美元计价的商品例如油价加速反弹，环球游资回流美国的忧虑稍歇，新兴市场货币转强，可视为资金重投该区的佐证。另一方面，欧央行落实扩大量宽规模至每月八百亿欧罗，并覆盖企业债，预期整体孳息率进一步下滑，靠收息的投资者无利可图，最终或无奈转投风险资产，市场料有一番炒作。不过，量宽加码无异于为整个市场加杠杆，就像借孖展，任何波动也会被放大，往后须留意Risk On与Risk Off模式转换更频密，震动更大。

香港近日亦呈现资金回流迹象，从港元兑美元重返七点七五水平可见一斑，港股每天成交金额亦增。热钱的特性是来去匆匆，注重资产的流通性，最紧要出入方便，以港股的市场深度及广度，应可享受美欧新一波宽松带来的欢乐时光，乘势炒高。不过，物业市场便没有这福分，本港住宅及工商舖确认回落已无异议，新供应又排山倒海涌来，显然是入货容易出货难，美国推迟加息利好作用有限，楼价短中线谈不上有升值潜力，自然不会是环球游资的觊觎目标。

可以肯定的是，与前数年热钱多次大规模流入香港相比，今次对提振经济的效益十分薄弱。香港经济与内地深度交融，内地经济慢行，已大大削弱港股的吸引力，评级机构穆迪最近下调中国的评级展望至负面，香港的评级展望也随即被降至负面，姑勿论穆迪的决定是否合理，背后至少代表一部分外资的看法，他们为弥补风险溢价，无可避免会压抑港股的上升空间。

香港永远处于被动状态，受各大央行货币政策影响，今趟固然再难倚靠股市及楼市制造财富效应催旺经济，稍后当美国「坚加息」，人民币又面临贬值压力，加上大型选举临近，政治争拗白热化，在内外交困下，形势不能说不凶险。量宽救不了经济，更救不了当前的香港。

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