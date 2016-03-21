金属期市：伦铜从四个月高位回落，但仍受美欧央行宽松预期支撑

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
信贷危机后通胀率基本为零，但市场指标目前显露出投资者认为通胀呈上升之势的迹象，尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)持怀疑态度，而且美国经济增长相对缓慢。
随着央行官员讲话的措辞变得更加温和，投资者未来一周将寻找更多宽松暗示，同时少数即将出炉的数据将显示，持续多年的宽松货币政策是否发挥了任何实质性影响。
中国高层官员周日表示，中国经济显现好转迹象，资本外流正在放缓。在近来市场波动后，中国官员希望提振市场信心。
美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年3月15日，货币基金的黄金多仓脱离13个月高点，同时还削减铜多仓。
菲律宾第二大镍矿商--Global Ferronickel Holdings Inc 的高管上周五表示，随着中国经济出现复苏迹象，如果镍价从数十年低点持续反弹，该公司可能会增产。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/汪红英；审校 杜明霞/白云)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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