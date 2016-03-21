金属期市：伦铜从四个月高位回落，但仍受美欧央行宽松预期支撑

信贷危机后通胀率基本为零，但市场指标目前显露出投资者认为通胀呈上升之势的迹象，尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)持怀疑态度，而且美国经济增长相对缓慢。

随着央行官员讲话的措辞变得更加温和，投资者未来一周将寻找更多宽松暗示，同时少数即将出炉的数据将显示，持续多年的宽松货币政策是否发挥了任何实质性影响。

中国高层官员周日表示，中国经济显现好转迹象，资本外流正在放缓。在近来市场波动后，中国官员希望提振市场信心。

美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年3月15日，货币基金的黄金多仓脱离13个月高点，同时还削减铜多仓。

菲律宾第二大镍矿商--Global Ferronickel Holdings Inc 的高管上周五表示，随着中国经济出现复苏迹象，如果镍价从数十年低点持续反弹，该公司可能会增产。(完)

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