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亚洲 | 2016年 3月 21日 星期一 09:54 BJT

澳新汇市：澳元与新西兰元脱离数月高点，关注澳洲央行总裁讲话

“市场人气将很快得出这样的结论，目前美元的跌势已经够深，因此我们预计(澳元)会继续盘整，”澳新银行称。

不过，澳元守住巨大涨幅，本月至今累计涨6%。若涨幅能够维持住，将创下2011年以来最大月线升幅。支撑位在0.7552美元。

投资者正等待澳洲央行总裁史蒂文斯周二的讲话，他可能利用这次机会口头打压澳元。

新西兰元兑美元 小跌至0.6773美元，上周五曾触及五个月高点0.6874。

新西兰元走低是因为美元经历两日连跌后小涨，但交易员称，新西兰元的跌幅可能有限。

根据分析师，新西兰元料交投在0.6760-0.6860区间内。本月至今的涨幅为2.8%。(完)

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(编译 张涛/王兴亚；审校 戴素萍/张若琪)

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