中港个股：中海油服恢复Statoil一份作业合同，日费率与2014年收入相当

路透香港3月21日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已经恢复挪威Statoil其中一份作业合同，日费率与2014年收入相当。

中海油服此前被Statoil即时终止COSL Innovator的作业合同，并暂停COSL Promoter的作业合同，且均无日费补偿。这两份合同为公司海外主要长期合同。

中海油服周日晚间公告，经子公司CDE与Statoil协商，COSL Promoter于3月18日起恢复作业，日费率与中海油服2014年年整体半潜式平台平均日收入相当。

年报显示，公司的半潜式钻井平台于2014年平均日收入为32.2美元，2015年上半年则为30.4美元。

香港时间09:46，中海油服H股跌0.61%，报6.47港元；A股则升0.23%，报13.26元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)