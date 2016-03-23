台湾货币市场：91天期国库券料决标贴现率料在0.30-0.33%

中国股市：A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”--新华
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
* 标售标的：91天期国库券
* 标售时间：周四(24日)
* 标售金额：暂定金额200亿台币
* 预测区间：0.30-0.33%
* 受访机构：七家
路透台北3月23日 - 路透周三调查显示，台湾明日标售91天期国库券决标贴现率估在0.30-0.33%，料持平或略低于1月标售的同天期国库券0.33%，主要反应央行降息预期，但仍须视外银参与意愿而定。
路透调查七家金融机构，其中有四家本地商银、三家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.30-0.34%。
银行间资调人士表示，明日央行理监事会议在即，市场降息预期高涨，加上此次标售金额仅200亿台币，此次国库券标售有望略较上次同天期得标利率走低，但考量季底资金紧缩因素及部分外银参与意愿降低，料本次得标利率降幅有限。
周四标售的91天期105-5期国库券，暂定金额200亿台币，3月25日(周五)发行。
以下为各银行的看法重点分析：
--一位大型公营行库资调人士表示，反应央行明日持续祭出降息决策及近期外资大举汇入，料本次国库券得标利率将较上次同天期标售走跌，但考量季底资金紧缩因素，预计标售利率降幅有限。
--不过，外商银交易员认为，短线热钱涌入主要投资股市，并未钱进债市及货市，不会去追逐收益率偏低的商品，外银间参与标售此次意愿并不高，短天期利率再往下走已非常不容易。
--另有大型民营银行指出，近期央行冲销银行间隔夜拆款过剩资金的力道减弱，外银间资金去化压力仍大，且此次标售金额仅200亿台币，预估这次得标利率料较上次同天期国库券持平或微幅往下。
--大型当地银行也称，目前该银行购买30天期跨季短票成交利率落在0.37%，远高于91天期国库券的利率行情，本土银行对国库券标售兴趣较低，只不过标售金额不多，此次仍有机会反应央行降息因素而稍较上次标售走低。
以下为2013年以来国库券发行细节：
标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数
2016年
2月02日 182 200 0.355 4.30
1月26日 182 273.5* 0.380 1.62
1月19日 91 300 0.330 2.67
1月13日 273 300 0.350 1.98
2015年 12月28日 182 350 0.315 2.06
8月13日 91 250 0.386 2.89
7月30日 273 300 0.460 3.62
4月10日 364 250 0.495 3.67
3月24日 91 350 0.477 2.86
2月2日 91 300 0.480 2.03
1月13日 182 250 0.490 3.02
1月 7日 273 287* 0.550 2.10
2014年
12月26日 182 350 0.530 3.87
12月24日 91 300 0.500 1.94
8月13日 182 200 0.410 4.36
7月11日 273 200 0.423 4.20
5月 8日 28 245* 0.319 4.36
3月31日 91 200 0.388 4.00
3月26日 364 250 0.500 3.21
2月21日 273 250 0.449 3.20
1月13日 182 250 0.497 2.96
2013年
12月31日 91 203.5 0.580 1.32
12月26日 364 350 0.538 2.46
11月05日 273 250 0.445 2.82
9月03日 273 245.5 0.500 2.74
8月28日 182 200 0.450 4.36
8月13日 364 300 0.647 2.58
7月24日 273 350 0.488 3.66
7月22日 91 200 0.398 3.02
7月11日 182 250 0.480 4.48
4月30日 28 150 0.320 5.45
4月23日 91 300 0.430 4.11
3月27日 364 200 0.629 5.29
2月 6日 273 200 0.663 3.13
1月18日 182 250 0.630 2.62
注：*表不足额标售。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
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