台湾汇市：台币盘初实质交易走疲，随亚币走弱关注台湾央行会议

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
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路透台北3月21日 - 台币兑美元<TWD=TP周一盘初实质交易随亚币走软。汇银人士指出，韩元盘初走弱，外商银方向不明，盘初成交相当清淡。本周则需关注台湾央行会议。
汇银人士指出，外资已连续三周的净买超台股，惟周一盘初台股走疲，但汇市中未见外商银有明确方向，市场认为，外资短期内没有大幅转为汇出的迹象，本周台湾央行的理监事会议仍然是市场关切焦点。
〞股市今天不好，不过外资早上还是偏卖(美元)，〞一位外商银交易员说。
不过一位小型商银的交易员也表示，盘初成交不易，挂价不连续，成交量应该不是太活络，相较上周的升值行情，今日市场显得平静许多。
本地时间10:18，韩元兑美元 报1,166.9，上日收在1,162.5；台股加权指数 则跌0.45%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇 报32.323/32.403，上日收在32.250。
今日台币实质交易区间在32.435-32.480，上周五实质交易区间在32.350-32.477。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.400-32.500
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