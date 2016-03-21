《汇市简讯》美元指数在亚洲盘窄幅波动，格局偏空

* 美元指数在亚洲盘呈现狭幅十字星型态，日本金融市场适逢假日休市，消息面清淡，市场交投淡静

* 趋势研究显示，美元指数5日、10日和20日移动均线均下跌，20日波林格区间扩大

* 格局偏空，或将下探10月低点93.80

* 纽约盘低点94.82和伦敦盘高点95.16，分别为初步支撑位和阻力位