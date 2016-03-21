《汇市简讯》美元指数在亚洲盘窄幅波动，格局偏空

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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* 美元指数在亚洲盘呈现狭幅十字星型态，日本金融市场适逢假日休市，消息面清淡，市场交投淡静
* E-迷你标普500指数期货 跌0.2%，沪综指 涨1.7%，大连铁矿石期货涨4.3%
* 趋势研究显示，美元指数5日、10日和20日移动均线均下跌，20日波林格区间扩大
* 格局偏空，或将下探10月低点93.80
* 纽约盘低点94.82和伦敦盘高点95.16，分别为初步支撑位和阻力位
* 图表：reut.rs/1RvKBin
(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 龚芳)
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