台湾债市：10年券殖利率早盘微跌，观望央行货币政策

路透台北3月21日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周一早盘微跌。交易员说，台债经过上周轧空后，因周三要公布发债计画、周四央行要召开理监事会议，变数当前，使得市场观望气氛偏浓。

他们表示，以债市目前的气氛，预料周四央行降息已是共识，差别只在降半码还是一码。由于整条殖利率曲线均呈现下移走势，在此情形下，下方空间还有多大，料是值得思考的重点。

〞就看周四央行拿多少诚意出来，若讲得像是放手一搏，就有空间。〞一位证券商交易主管说。

另一票券商交易员则称，若以美联储态度偏向鸽派，欧洲央行也不排除有继续宽松的预期来看，台湾央行本周四降息应该不会是最后一次，因此手中还是要有筹码应对。

交易员预估，今日105/4期殖利率主要区间暂看在0.76-0.78%，105/5期发行前交易殖利率则在0.47-0.49%。

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