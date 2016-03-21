希腊政经：欧洲债权人与希腊间税务及退休金改革检讨取得重大进展

路透布鲁塞尔3月21日 - 欧盟执委会一名发言人表示，欧洲债权人与希腊就后者的税务与退休金改革已有重大进展；希腊必须实行一配套方案，方能获得新贷款与债务减免。

评估希腊改革进展的欧盟执委会、欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)检查员，周日离开雅典，准备休假。

“这次任务颇有收获。在税收改革方面有了重大进展，”发言人周日晚间表示。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)希望尽速完成改革审查，为减债会谈铺平道路，协助重振对希腊经济的信心，并说服希腊民众相信他们六年撙节的牺牲，已经有所成果。

欧盟执委会副主席东布洛夫斯基对多家德国地区报纸表示，与雅典方面的会谈具有建设性，但他也说，“还有很多事情要做”。

他表示，希腊现有充足的现金储备，但目前的重点是要完成检讨，以利发出下一笔款项。债权人与希腊政府同意检讨必须尽快完成，以便“释出希腊财政稳定此一令人宽慰的信息，”他表示。

但由于希腊与欧盟及IMF债权人之间，对希腊财政目标、削减退休金及税改的意见不一，加上欧盟与IMF之间也谈不拢，会谈因此拖延了好几个月。

焦点在于该如何在2018年之前，弭平预估占国内生产总值(GDP)3%的财政缺口。(完)