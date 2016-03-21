中国货币市场：资金紧势仍未明显缓解，逾千亿逆回购投放效果暂有限

路透上海3月21日 - 中国银行间市场周一主要回购利率虽然稳中略跌，但流动性紧势缓 解有限。交易员称，央行逆回购继续维持大量投放，但资金偏紧势头并未明显改善，隔夜资 金仍供不应求，同时大行出资偏少，致不少机构转而拆借七天期限品种。 他们并表示，上周中期借贷便利（MLF）询而未做市场预期本来趋谨慎，同时转债申购 冻结部分资金，月度缴税亦尚未结束，加之季末临近，流动性稍显承压亦在情理之中，未来 仍继续关注央行态度如何，包括逆回购是否放量以及定向工具的使用。 “(资金)还是挺紧张的，逆回购千亿感觉没啥用，大行都出得很少，有出的也是长期限 的，大家又想拿短的。”上海一银行交易员说，“后来拿了点七天期品种，头寸总算平了” 。 他并称，转债申购对资金面的影响相对还好，但叠加财政缴税还没结束，同时季末出资 的机构还是偏少则是导致资金紧张的主要因素。 江南水务 近日启动7.6亿元可转债发行，其网上网下申购日均为周五（18日 ）。 据国泰君安徐寒飞团队测算，预计该转债申购冻结资金规模在2,500-3,000亿元人民币 。 央行公开市场今日进行1,300亿元人民币七天期逆回购操作，利率持稳；据此计算，今 日净投放1,200亿元。上周央行公开市场五天均有操作，单周净投放850亿元。当周央行在就 MLF询量时下调利率，不过询量后并无后续操作信息。 华南一银行交易员提到，临近季末和财税上缴，市场流动性一般都比较紧张，再加上转 债冻结资金，所以央行近期加大了净投放，后期若资金紧张局面持续，不排除央行会再度进 行MLF操作，同时公开市场也可能继续加码。 不过，长期资金方面，前述上海交易员表示，跨季的14天期品种需求虽在逐步升温，但 同时供给也较充足，短期尚未感觉到明显压力。(完) 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ----------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9778 2.0210 -4.32 七天 2.2948 2.3172 -2.24 14天 2.7327 2.7339 -0.12 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.7550 5.0200 -126.50 七天 2.9100 2.1200 +79.00 14天 3.0000 2.0200 +98.00 回购定盘利率 其中:隔夜 1.9800 2.0000 -2.00 七天 2.3800 2.3100 +7.00 14天 2.7600 3.0000 -24.00 Shibor 其中:隔夜 1.9980 1.9900 +0.80 七天 2.3020 2.2950 +0.70 三个月 2.7950 2.7930 +0.20 -----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)