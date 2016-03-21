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亚洲 | 2016年 3月 21日 星期一 12:15 BJT

中国货币市场：资金紧势仍未明显缓解，逾千亿逆回购投放效果暂有限

路透上海3月21日 - 中国银行间市场周一主要回购利率虽然稳中略跌，但流动性紧势缓
解有限。交易员称，央行逆回购继续维持大量投放，但资金偏紧势头并未明显改善，隔夜资
金仍供不应求，同时大行出资偏少，致不少机构转而拆借七天期限品种。
    
    他们并表示，上周中期借贷便利（MLF）询而未做市场预期本来趋谨慎，同时转债申购
冻结部分资金，月度缴税亦尚未结束，加之季末临近，流动性稍显承压亦在情理之中，未来
仍继续关注央行态度如何，包括逆回购是否放量以及定向工具的使用。
    
    “(资金)还是挺紧张的，逆回购千亿感觉没啥用，大行都出得很少，有出的也是长期限
的，大家又想拿短的。”上海一银行交易员说，“后来拿了点七天期品种，头寸总算平了”
。
    
    他并称，转债申购对资金面的影响相对还好，但叠加财政缴税还没结束，同时季末出资
的机构还是偏少则是导致资金紧张的主要因素。 
        
    江南水务 近日启动7.6亿元可转债发行，其网上网下申购日均为周五（18日
）。 据国泰君安徐寒飞团队测算，预计该转债申购冻结资金规模在2,500-3,000亿元人民币
。
    
    央行公开市场今日进行1,300亿元人民币七天期逆回购操作，利率持稳；据此计算，今
日净投放1,200亿元。上周央行公开市场五天均有操作，单周净投放850亿元。当周央行在就
MLF询量时下调利率，不过询量后并无后续操作信息。 
    
    华南一银行交易员提到，临近季末和财税上缴，市场流动性一般都比较紧张，再加上转
债冻结资金，所以央行近期加大了净投放，后期若资金紧张局面持续，不排除央行会再度进
行MLF操作，同时公开市场也可能继续加码。
    
    不过，长期资金方面，前述上海交易员表示，跨季的14天期品种需求虽在逐步升温，但
同时供给也较充足，短期尚未感觉到明显压力。(完)
    
            
    以下为主要货币市场利率报价：

      北京时间12:00            今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    -----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      1.9778     2.0210      -4.32
         七天      2.2948     2.3172      -2.24
         14天     2.7327     2.7339      -0.12
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     3.7550     5.0200     -126.50
         七天     2.9100     2.1200      +79.00
         14天    3.0000     2.0200      +98.00
    回购定盘利率
    其中:隔夜   1.9800     2.0000      -2.00
         七天   2.3800     2.3100      +7.00
         14天  2.7600     3.0000      -24.00
    Shibor
    其中:隔夜       1.9980     1.9900      +0.80
         七天       2.3020     2.2950      +0.70
         三个月     2.7950     2.7930      +0.20
    -----------------------------------------------------------(完)    

 (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)

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