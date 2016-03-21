美国个股：联邦快递未来一年股价可望上涨15-20%--Barron's

路透3月20日 - 财经刊物Barron's周日报导，美国联邦快递(FedEx) 继周四大涨12%，未来一年股价可望再涨15-20%。

Barron's指出，即便联邦快递上周上扬，过去九个月内跌幅仍达8%左右，部份归咎于市场担忧亚马逊(Amazon.com) 有意进军快递市场。

联邦快递股价周五收在163.71美元。

去年12月时，有媒体报导亚马逊正洽谈租赁至少20架波音(Boeing)飞机。

但Barron's表示，分析师们认为亚马逊可能会利用这些飞机在配送中心之间转运商品。

Barron's指出，联邦快递上周发布财测时表示，没有一个客户占其快递、陆运及货运等任何一项业务营收的3%以上；比例远低于诸多分析师的预估。

Barron's提到，联邦快递亦称，有更多零售商在将货品由商店直接运往住家，而非自配送中心出货。

(但联邦快递近期股价较联合包裹(优比速,UPS) 折价23%，反观过去10年平均折价幅度为13%，Barron's指出两者的价差可望缩小。(完) (编译 龚芳; 审校 白云)