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亚洲 | 2016年 3月 21日 星期一 11:21 BJT

香港个股：中国海外发展旗下中海地产倍增注册资本至200亿元人民币

路透香港3月21日 - 中国大型房地产商--中国海外发展 旗下中海地产集团周一公告称，公司注册资本将由100亿元人民币增至200亿元，并由其唯一股东中国海外兴业有限公司以境外人民币现金方式出资。

中国海外兴业为中国海外发展间接持有100%股权的附属公司。

中海地产表示，是次增资将进一步增强公司的资金实力和偿债能力，优化资产质量和资产结构，有利公司各项经营业务的持续健康开展。

经商务部等部门批覆，中海地产去年11月获得批准，将公司投资额由180亿元增至480亿元；注册资本由100亿元增至200亿元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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