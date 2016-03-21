香港个股：中国海外发展旗下中海地产倍增注册资本至200亿元人民币

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
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路透香港3月21日 - 中国大型房地产商--中国海外发展 旗下中海地产集团周一公告称，公司注册资本将由100亿元人民币增至200亿元，并由其唯一股东中国海外兴业有限公司以境外人民币现金方式出资。
中国海外兴业为中国海外发展间接持有100%股权的附属公司。
中海地产表示，是次增资将进一步增强公司的资金实力和偿债能力，优化资产质量和资产结构，有利公司各项经营业务的持续健康开展。
经商务部等部门批覆，中海地产去年11月获得批准，将公司投资额由180亿元增至480亿元；注册资本由100亿元增至200亿元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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