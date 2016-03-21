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亚洲 | 2016年 3月 21日 星期一 11:32 BJT

台湾新债：欧洲投资银行30年美元零息债以3.24%定价--消息

路透台北3月21日 - 两位消息人士周一指出，欧洲投资银行(European Investment Bank) 将在台湾发行30年期零息美元债，满五年及之后每一年可开始赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)3.24%定价。

消息人士称，该债券将发行2亿美元，4月20日挂牌交易。

欧洲投资银行是欧洲经济共同体成员国合资经营的金融机构，总行设在卢森堡。

路透暂时无法联络到欧洲投资银行对此评论。(完)

台湾主要外币债券发行一览请见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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