台湾新债：欧洲投资银行30年美元零息债以3.24%定价--消息

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透台北3月21日 - 两位消息人士周一指出，欧洲投资银行(European Investment Bank) 将在台湾发行30年期零息美元债，满五年及之后每一年可开始赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)3.24%定价。
消息人士称，该债券将发行2亿美元，4月20日挂牌交易。
欧洲投资银行是欧洲经济共同体成员国合资经营的金融机构，总行设在卢森堡。
路透暂时无法联络到欧洲投资银行对此评论。(完)
台湾主要外币债券发行一览请见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选