《全球汇市》日圆备受青睐，因亚洲风险偏好降温

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
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美联储主席叶伦还对美国通胀近期上升能否持久表示怀疑，暗示央行并不急于收紧政策。
欧元多头也未能幸免。欧洲央行首席经济学家普雷特周五称，利率还没有达到下限。
在普雷特讲话一周前，欧洲央行总裁德拉吉表示，在推出新一轮刺激措施后，他预计不需要进一步降息。这令欧元自1.0821左右的低位反弹。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1271 1.1267 +0.04 +3.78 1.0860
美元/日圆 111.34 111.55 -0.19 -7.45 120.30
欧元/日圆 125.49 125.68 -0.15 -3.82 130.47
美元/瑞郎 0.9690 0.9697 -0.07 -3.27 1.0018
英镑/美元 1.4447 1.4478 -0.21 -1.97 1.4738
美元/加元 1.3054 1.2999 +0.42 -5.67 1.3839
美元/离岸人民币 6.4798 6.4612 +0.29 -1.34 6.5680
澳元/美元 0.7582 0.7599 -0.22 +4.22 0.7275
新西兰元/美元 0.6764 0.6794 -0.44 -0.89 0.6825
澳元/日圆 84.430 84.760 -0.39 -3.64 87.620
新西兰元/日圆 75.320 75.700 -0.50 -8.12 81.980
英镑/日圆 160.84 161.43 -0.37 -9.24 177.22
澳元/新西兰元 1.1204 1.1176 +0.25 +5.06 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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