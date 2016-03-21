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亚洲 | 2016年 3月 21日 星期一 11:39 BJT

《全球汇市》日圆备受青睐，因亚洲风险偏好降温

美联储主席叶伦还对美国通胀近期上升能否持久表示怀疑，暗示央行并不急于收紧政策。

欧元多头也未能幸免。欧洲央行首席经济学家普雷特周五称，利率还没有达到下限。

在普雷特讲话一周前，欧洲央行总裁德拉吉表示，在推出新一轮刺激措施后，他预计不需要进一步降息。这令欧元自1.0821左右的低位反弹。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1271 1.1267 +0.04 +3.78 1.0860

美元/日圆 111.34 111.55 -0.19 -7.45 120.30

欧元/日圆 125.49 125.68 -0.15 -3.82 130.47

美元/瑞郎 0.9690 0.9697 -0.07 -3.27 1.0018

英镑/美元 1.4447 1.4478 -0.21 -1.97 1.4738

美元/加元 1.3054 1.2999 +0.42 -5.67 1.3839

美元/离岸人民币 6.4798 6.4612 +0.29 -1.34 6.5680

澳元/美元 0.7582 0.7599 -0.22 +4.22 0.7275

新西兰元/美元 0.6764 0.6794 -0.44 -0.89 0.6825

澳元/日圆 84.430 84.760 -0.39 -3.64 87.620

新西兰元/日圆 75.320 75.700 -0.50 -8.12 81.980

英镑/日圆 160.84 161.43 -0.37 -9.24 177.22

澳元/新西兰元 1.1204 1.1176 +0.25 +5.06 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/李爽/张明钧/刘秀红；审校 龚芳/张荻/戴素萍/孙茉莉)

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