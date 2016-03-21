中国汇市：因美指走升人民币早盘随中间价走贬，汇价高位恐难长期持续

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
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* 人民币早盘走贬逾100点
* 与中间价一并结束两日升势
* 紧盯美元的中间价已成汇价决定因素
* 人民币汇价高位恐难长期持续
路透北京3月21日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价走贬逾100点，结束连两日升势。交易员称，现在人民币汇价基本由中间价决定，中间价由美指决定。从人民币汇率指数来看，人民币已明显高估，高于去年底收盘价的状态料难持续。
中国货币网显示，上周五CFETS人民币汇率指数为98.05，较上周下调0.77，为CFETS公布以来的最低水平。BIS货币篮子人民币汇率指数为99.13，较上周下调0.92，亦为去年11月30以来的最低水平。SDR货币篮子人民币汇率指数为97.44，较上周下调0.33。
交易员们并指出，离岸人民币 早盘亦迅速向中间价靠拢，但仍较在岸价格小幅倒挂，中间价信号指引作用继续得到强化。由于贬值预期继续淡化，期权波动率继续走低。
“现在就是市场跟着fixing动，fixing跟着美指动。”一股份行交易员称，“现在央行也挺被动的，完全跟着美元走。如果美指一直跌，人民币敢不敢继续跟着升值？要是升到6.2、6.3，那出口不就完蛋了吗？”
中国央行行长周小川此前表示，对于汇率改革目标，中国没有用“自由浮动汇率”这个提法，用的是“有管理的浮动汇率制度”。当然这也并不意味着汇率会有什么偏差，还是要尊重市场供求规律，也要参照国际市场上的多种货币篮子，特别是未来更多地参照SDR(特别提款权)篮子，让人民币汇率保持在合理均衡水平。
北京时间11:41，人民币兑美元 即期报6.4851元，上日收报6.4729元。今日人民币兑美元中间价 报6.4824元，上日中间价为6.4628元。人民币兑美元即期成交额 为75.68亿美元，上日半日为67.51亿美元。
美元周一盘初仍处于守势，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)发表温和暗示后，美元上周为连续第三周下跌。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6395元, 上日尾盘为6.6285元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4814元, 上一交易日尾盘报6.4658元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4841；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
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