中国汇市：因美指走升人民币早盘随中间价走贬，汇价高位恐难长期持续

* 人民币早盘走贬逾100点

* 与中间价一并结束两日升势

* 紧盯美元的中间价已成汇价决定因素

* 人民币汇价高位恐难长期持续

路透北京3月21日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价走贬逾100点，结束连两日升势。交易员称，现在人民币汇价基本由中间价决定，中间价由美指决定。从人民币汇率指数来看，人民币已明显高估，高于去年底收盘价的状态料难持续。

中国货币网显示，上周五CFETS人民币汇率指数为98.05，较上周下调0.77，为CFETS公布以来的最低水平。BIS货币篮子人民币汇率指数为99.13，较上周下调0.92，亦为去年11月30以来的最低水平。SDR货币篮子人民币汇率指数为97.44，较上周下调0.33。

交易员们并指出，离岸人民币 早盘亦迅速向中间价靠拢，但仍较在岸价格小幅倒挂，中间价信号指引作用继续得到强化。由于贬值预期继续淡化，期权波动率继续走低。

“现在就是市场跟着fixing动，fixing跟着美指动。”一股份行交易员称，“现在央行也挺被动的，完全跟着美元走。如果美指一直跌，人民币敢不敢继续跟着升值？要是升到6.2、6.3，那出口不就完蛋了吗？”

中国央行行长周小川此前表示，对于汇率改革目标，中国没有用“自由浮动汇率”这个提法，用的是“有管理的浮动汇率制度”。当然这也并不意味着汇率会有什么偏差，还是要尊重市场供求规律，也要参照国际市场上的多种货币篮子，特别是未来更多地参照SDR(特别提款权)篮子，让人民币汇率保持在合理均衡水平。

北京时间11:41，人民币兑美元 即期报6.4851元，上日收报6.4729元。今日人民币兑美元中间价 报6.4824元，上日中间价为6.4628元。人民币兑美元即期成交额 为75.68亿美元，上日半日为67.51亿美元。

美元周一盘初仍处于守势，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)发表温和暗示后，美元上周为连续第三周下跌。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6395元, 上日尾盘为6.6285元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4814元, 上一交易日尾盘报6.4658元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4841；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。