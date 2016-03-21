中国债市动态：资金仍紧短券抛压不减，长债收益率和IRS亦有上行

路透上海3月21日 - 中国银行间市场周一流动性依旧偏紧，公开市场逆回购放量改善作用暂不明显。在此情况下，短券抛压不减，长债收益率和利率互换(IRS)也出现2-3个基点(bp)的上涨。

至于与可能涉及债务困局的天津渤海集团相关企业--天津钢管所发短融，因所处过剩行业罕有人问津，早盘报价寥寥变化不大。

上海一银行交易员表示，资金紧加上股市向好，债市走势较弱，现券收益率早盘上涨2-3个bp左右后，慢慢渐趋稳。

天津钢管所发两期短融中，目前只有一笔3.3%的卖盘，低于该券中债估值。但“这种行业不行，没什么人买的。所以光看卖盘没有用，要看买盘在多少收。”他指出。

剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.1860%/3.1800%，上日尾盘为3.1725%/3.1650%。

作为渤海钢铁集团子公司的天津钢管集团，现有15津钢管CP001 和15津钢管CP002 两期短融存续，发行量各为5亿元，到期日分别为今年6月2日和10月14日。

财新网周末报导，为化解渤海钢铁集团过剩产能，天津市成立渤钢集团债权人委员会，债委会由北京银行天津分行等105家银行业金融机构债权人和类金融机构债权人组成，涉及债权金额1,920亿元人民币，其中多家信托陷渤海钢铁债务困局。

中国央行公开市场今日进行了1,300亿元七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。据此计算，今日净投放1,200亿元。