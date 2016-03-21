路透基点：镇江奇美化工三年期循环信贷增至等值2.45亿美元--TRLPC

路透香港3月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，镇江奇美化工有限公司的三年期境内循环贷款获得12家银行的承贷后，规模从等值2.07亿美元提高到等值2.45亿美元。

初始牵头行兼簿记行(MLAB)为澳新银行、中国信托商业银行和瑞穗银行，瑞穗银行兼任额度代理行。其他12家参贷银行中，有八家以牵头行兼簿记行身份加入。

贷款分为两部分，A档贷款规模从等值5,000万美元提高到等值6,000万美元，可以美元或人民币提取；B档贷款规模从10亿元人民币增加至12亿元(1.85亿美元)。

美元贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码175个基点，人民币贷款利率为中国央行一年期贷款利率的100%。

承贷1,000万美元及2亿元人民币或以上的银行获牵头行兼簿记行头衔，前端费为21个基点。承贷750万-990万美元及1.5亿-1.99亿元人民币的银行获牵头行头衔，前端费18个基点。承贷500万-740万美元及1亿-1.49亿元人民币的银行获主办行头衔，前端费15个基点。

上述贷款用于再融资以及运营资本，借款人的台湾母公司奇美电子提供了保荐书。贷款每提取一次都需要在六个月内偿还，附有延期六个月的选择权。

镇江奇美化工最近一次涉足贷款市场是在2013年11月份，当时该公司完成了一笔三年期循环信贷，规模为2.65亿美元，利率为较三个月或六个月Libor加码120个基点。当台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过40个基点时，借款人将支付超出的利差部分。