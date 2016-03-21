中国汇市：人民币汇率指数连三周下跌，CFETS指数续创纪录新低至98.05

路透北京3月21日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(18日)的CFETS人民币汇率指数 为98.05，较前周继续微跌0.78%，较2014年底下跌1.95%；该指数继续创下公布以来最低水平，整体波动幅度相对有限。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数 和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数 分别为99.13和97.44，较前周分别下跌0.92%和0.34%，较2014年底则分别贬值0.87%和2.56%。

人民币兑美元即期 周一早盘随中间价走贬逾100点，结束连两日升势。交易员称，现在人民币汇价基本由中间价决定，中间价由美指 决定。从人民币汇率指数来看，人民币已明显高估，高于去年底收盘价的状态料难持续。

中国货币网此前发布特约评论员文章称，人民币汇率指数2月份变动不大，对一篮子货币保持基本稳定，今后人民币中间价将继续呈现“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的特点。分析师指出，这样中间价的可预测性更强，中间价定价更趋透明。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

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