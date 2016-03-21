中国新债：国开行周四将增发至多150亿元两期债，期限10年和20年

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透上海3月21日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(24日)招标增发总额不超过150亿元人民币两期债，其中10年期发行量不超过110亿元，20年不超过40亿元。
上述两期债为国开行2015年第18期 和2016年第5期 的增发债，票面利率3.74%和3.80%。
具体发行条款如下：
2015年第18期增发、2016年第5期债增发
--------------------------------------------------------------
发行上限 10年：110亿元；20年：40亿元
期限/计息方式 10年/20年固息
招标时间 3月24日14:30-15:30
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 3月28日
起息日 10年：2015/9/10；20年：1/25
分销期 3/25-3/28
上市日 3月30日
基本承销额 不设立
付息频率 按年付息
发行人增发权利 保留
承揽费 10年0.15%；20年0.20%
--------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选