《汇市简讯》澳元/美元亚洲时段在淡静交投中走低

0437GMT

* 澳元/美元在亚洲盘开盘报0.7610美元，到目前为止在0.7569/0.7610的区间波动，最新报0.7590

* 由于缺乏新的买盘，澳元在淡静交投中走低

* 日本公共假日，加上欧洲本周交易日将因复活节而减少，都将削弱交投兴趣

* 澳元在FOMC声明公布后可能上涨，促使交易员在澳洲央行总裁可能进行口头干预前做多澳元

* 0.7534 (3月17日低点)/0.7531 (10日移动均线切入位)为下一支撑位，阻力位为周五高点0.7681

* 若2015/16年全国预算案不能获得通过，澳洲总理滕博尔将要求在7月2日提前举行大选

(完)

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